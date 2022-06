Stand: 09.06.2022 17:42 Uhr Greifswald: Stallgebäude abgebrannt - Ursache bislang unklar

In Greifswald ist am Donnerstagabend eine Scheune im Stadtteil Schönwalde abgebrannt. Die leer stehende Stallgebäude stand in der Nähe der Kreuzung Anklamer/Schönwalder Landstraße. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten mehrere Straßen im Umfeld des Brandes zeitweise gesperrt werden. Anwohner wurden zudem gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang noch unklar. | 09.06.2022 17:42