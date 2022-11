Stand: 11.11.2022 14:31 Uhr Greifswald: Stadtbibliothek feiert 125. Jubiläum

Die Greifswalder Stadtbibliothek feiert 125. Jubiläum. Sie ist damit eine der ältesten Bibliotheken in Deutschland. In den kommenden zwei Wochen gibt es zahlreiche Lesungen, Spieletreffen und andere Veranstaltungen. Erstmalig wird zudem eine Ausstellung zur Geschichte der Stadtbibliothek zu sehen sein. 1897 wurde die sie als sogenannte Volksbibliothek vom Gemeinnützigen Verein in Greifswald gegründet. Dazu gehörten Professoren und Gelehrte der Stadt, deren Ziel es war, die breite Bevölkerung mit Büchern zu versorgen. Damit war die Stadtbibliothek die erste ihrer Art in Pommern. In den Jahren 2000 und 2010 wurde sie vom Land Mecklenburg-Vorpommern als Bibliothek des Jahres ausgezeichnet.

