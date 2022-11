Stand: 11.11.2022 14:23 Uhr Greifswald: Stadt gibt Zuschüsse für Lastenräder und Gründächer

Die Stadt Greifswald will künftig Projekte und Anschaffungen im Bereich Klimaschutz mit 50.000 Euro jährlich fördern. Laut der neuen Klimaschutz-Förderlichtlinie fallen darunter Maßnahmen in den Bereichen Mobilität, Energieversorgung, Klimaanpassung und Bildung, die einen Bezug zum Klimaschutz haben. Die neue Fördermaßnahme solle weitere Anreize schaffen, um die Klimaschutzziele der Stadt zu erreichen, sagte eine Sprecherin. So kann unter anderem ein Zuschuss von maximal 1.000 Euro für den Kauf eines Lastenrades beantragt werden und der Neubau eines Gründachs mit bis zu 2000 Euro. Anträge für 2022 müssen bis Ende November eingegangen sein, für das Jahr 2023 bis Ende Oktober.

