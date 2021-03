Stand: 07.03.2021 12:01 Uhr Greifswald: Speicher am Museumshafen vor dem Abriss

Der alte Speicher am Greifswalder Museumshafen vor Abriss. Der sechsstöckige Bau von 1937 enthält ein Betonsilo, sodass ein Umbau zu Wohnraum nur mit sehr viel Aufwand zu realisieren wäre. Derzeit laufen an dem markanten Bau die Vorbereitungen für die Abbrucharbeiten. Mitte kommender Woche könnte mit dem Abriss begonnen werden. An gleicher Stelle soll ein Gebäude ähnlicher Größe entstehen. | 07.03.2021 12:01