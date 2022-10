Stand: 08.10.2022 06:26 Uhr Greifswald: Segelschulschiff Greif wird heute nach Stralsund überführt

Das Segelschulschiff Greif der Hansestadt Greifswald wird heute von seinem Heimathafen zur Volkswerft in Stralsund überführt. Die Schonerbrigg liegt seit 2020 still, weil ihr Stahlrumpf nicht mehr die erforderliche Stärke aufweist. Auf der Volkswerft soll die Greif dann im November an Land geholt werden. Weil sich auf die Ausschreibung für die Generalüberholung des Schiffes niemand beworben hat, werden nun alle Gewerke einzeln vergeben. Die Hansestadt Greifswald hat 3,5 Millionen Euro dafür vorgesehen.

