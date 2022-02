Stand: 02.02.2022 16:40 Uhr Greifswald: Schafherde am Stadtrand von Wölfen attackiert

Erstmals ist am Stadtrand von Greifswald - auf einer ehemaligen Deponie - eine Schafherde von einem Wolf angegriffen worden. Bei zwei Angriffen vor knapp zwei Wochen wurden dabei insgesamt fünf Schafe getötet. Der Stadtförster Bent Knoll bestätigte unterdessen, dass ein Rudel mit acht bis neun Tieren westlich von Greifswald in der Gegend um die Orte Jarmshagen, Jeeser und Gistow lebt. Die Greifswalder Stadtverwaltung hat Interesse daran, dass die Schafe auf der ehemaligen Deponie auch weiterhin weiden können. Deshalb wolle sie die notwendigen Schutzvorkehrungen unterstützen, so Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). | 02.02.2022 16:39

