Greifswald: Sanierung des Theaters wird teurer

Die geplante Sanierung des Theaters in Greifswald wird teurer als ursprünglich geplant. Die Stadt rechnet mit Kosten von rund 45 Millionen Euro. Vor drei Jahren lag die Kostenschätzung noch bei knapp 24 Millionen Euro. Untersuchungen hätten jedoch ergeben, dass sich die Kosten fast verdoppeln, so Oberbürgermeister Fassbinder. Das mehr als 100 Jahre alte, denkmalgeschützte Gebäude sei in einem deutlich schlechteren Zustand als angenommen. Die Bürgerschaft muss nun über die Mehrkosten entscheiden. | 25.08.2020 19:34