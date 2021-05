Stand: 17.05.2021 06:43 Uhr Greifswald: SHIP-Studie untersucht Einfluss von Haustieren

In Vorpommern geht die Gesundheitsstudie SHIP in eine neue Runde: In den kommenden vier Jahren sollen 4.000 zufällig ausgewählte Frauen und Männer medizinisch untersucht werden. Erstmals nehmen die Forscherinnen und Forscher am Greifswalder Institut für Community Medicine auch die Haustiere der Testpersonen in den Blick. So können am Ende Rückschlüsse gezogen werden, welchen Einfluss Hund, Katze und Geflügel auf die Gesundheit des Menschen haben. | 17.05.2021 06:41