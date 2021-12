Stand: 17.12.2021 11:13 Uhr Greifswald: Ruth Slenczka wird Direktorin des Pommerschen Landesmuseums

Die Historikerin Ruth Slenczka wird neue Direktorin des Pommerschen Landesmuseums in Greifswald. Die 54-Jährige übernimmt die Nachfolge vom langjährigen Direktor Uwe Schneider, der im April in den Ruhestand ging. Im Februar 2022 tritt Slenczka ihren neuen Job an. Sie war zuletzt Leiterin der Wittenberger Museen mit dem Luther- und dem Melanchthonhaus. Mit ihr sei eine "engagierte, kreative und fachkundige Direktorin" für das Landesmuseum gefunden worden, sagte der Vorsitzende des Stiftungsrates, Arthur König. | 17.12.2021 11:12

