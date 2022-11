Stand: 24.11.2022 15:33 Uhr Greifswald: Riemser Diagnostiktage

Das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit hat zu den Riemser Diagnostiktagen nach Greifswald eingeladen. Es geht um die zunehmende Rolle von Tierseuchen in Deutschland. Seit mehr als einem Jahr grassiert das Geflügelpestvirus H5N1 in bisher nicht gekanntem Ausmaß, trifft Geflügelhaltungen und Wildvögel nahezu weltweit. Mit Ausbrüchen der Afrikanischen Schweinepest muss auch in MV ständig weiter gerechnet werden. Mehr als 200 Wissenschaftler tauschen sich auf der Fachtagung nun zu Aktuellem aus der Forschung, Prävention und Bekämpfung von Tierseuchen aus.