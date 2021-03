Stand: 17.03.2021 13:17 Uhr Greifswald: Razzien wegen möglicher Schleuserkriminalität

Wegen des Verdachtes auf Menschenhandel haben Ermittler am Mittwoch in mehreren Bundesländern Häuser durchsucht, unter anderem in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald). In Thüringen sind nach Angaben der Polizei mehrere Personen festgenommen worden, die Teil einer Schleuser-Organisation sein sollen. Mindestens 58 Menschen, darunter auch Kinder, soll die Organisation illegal über die Grenze gebracht haben. Die Menschen hätten tagelang ungesichert in Lastwagen und Transportern zugebracht. | 17.03.2021 13:18