16.08.2020

Greifswald: Radfahrerin stürzt ins Hafenbecken

In Greifswald-Eldena ist am Sonntagmorgen eine Radfahrerin ins Hafenbecken gestürzt. Dabei verletzte sie sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Nach Angaben der Polizei war die 67-Jährige zuvor mit ihrem Fahrrad vom asphaltierten Weg abgekommen und gegen das Tau des Segelschulschiffs "Greif" gefahren. Anschließend verlor sie das Gleichgewicht und fiel von der Kaikante auf Wellenbrecher im Wasser. Zeugen leisteten erste Hilfe. Die Radfahrerin kam anschließend in ein Krankenhaus. | 16.08.2020 17:53