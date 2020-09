Stand: 02.09.2020 06:54 Uhr - NDR 1 Radio MV

Greifswald: Prozess in Entführungsfall beginnt

Vor dem Amtsgericht Greifswald beginnt der Prozess gegen einen 47-jährigen Usedomer. Er soll im März soll eine Bekannte entführt haben. Ihm wird vorgeworfen, die 45-jährige Frau in der Nähe von Heringsdorf auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in sein Auto gezerrt haben. Danach fuhr er mit ihr in ein Waldstück nahe der polnischen Grenze. Zeugen hatten ihn dabei beobachtet und die Polizei informiert. Die Beamten konnten die Frau aus dem dort abgestellten und abgeschlossenen Auto befreien. Den mutmaßlichen Entführer konnten sie später auf polnischer Seite festnehmen. | 02.09.2020 06:54