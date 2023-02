Stand: 17.02.2023 13:35 Uhr Greifswald: Polizei warnt vor aktuellen Schockanrufen

Bei der Polizei sind in den vergangenen Tagen innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Anzeigen wegen sogenannter Schockanrufe in der Region Greifswald eingegangen. Die mutmaßlichen Betrüger gaben sich am Telefon als Polizisten aus und behaupteten zum Beispiel, ein Verwandter sitze nach einem Unfall im Gefängnis und müsse freigekauft werden. Bei anderen Anrufen gaben sie vor, es müsse eine lebenswichtige Operation bezahlt werden. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Sie rät: "Legen Sie sofort auf! Warnen Sie Ihre Eltern und Großeltern vor den Maschen der Betrüger! Melden Sie den Vorfall der Polizei!"

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.02.2023 | 16:20 Uhr