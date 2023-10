Greifswald: Polizei findet zerstückelte Leiche in Wohnung Stand: 22.10.2023 17:43 Uhr Zwei Männer haben in einer Greifswalder Wohnung offenbar einen Mann getötet und zerstückelt. Bevor sie die Leichenteile wegschafften, konnte die Polizei dank eines Zeugenhinweises eingreifen.

Die Polizei hat in einer Wohnung in der Einsteinstraße in Greifswald die zerstückelte Leiche eines unbekannten Mannes entdeckt und zwei Tatverdächtige im Alter von 27 beziehungsweise 28 Jahren festgenommen. Die Beamten hatten nach Angaben des Polizeipräsidiums Neubrandenburg am späten Sonnabendabend einen Hinweis von zwei anderen Männern bekommen. Sie waren von den Tatverdächtigen gefragt worden, bei der Beseitigung des Unbekannten zu helfen. Stattdessen gingen sie zur Polizei.

Ein Tatverdächtiger zunächst geflohen

Als die Ermittler sich Zugang zur Wohnung verschafften, konnte einer der Tatverdächtigen festgenommen werden. Der andere konnte zunächst fliehen. Am Sonntag rief er die Polizei an und ließ sich später widerstandslos auf einem öffentlichen Parkplatz festnehmen. Die beide Verdächtigen wurden einem Haftrichter vorgeführt. Beide sind nach Angaben der Polizei vielfach unter anderem wegen Rohheitsdelikten bei der Polizei bekannt.

Opfer am Freitag getötet

Das Opfer wurde vermutlich am Freitag in der Wohnung in der Einsteinstraße zunächst getötet und dann dort zerstückelt. Die genaueren Umstände, die Tatbeteiligung der beiden Verdächtigen, in welcher Beziehung Täter und Opfer zueinanderstanden sowie das Motiv der Tat müssen die weiteren Ermittlungen der Kripo Anklam klären.

