Stand: 18.12.2022 16:52 Uhr Greifswald: Person stirbt bei Hausbrand - Ursache noch unklar

Eine Person ist am Sonntag bei einem Brand in Greifswald gestorben. Wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte, war das Feuer am Nachmittag in einem Anbau in der Wolgaster Straße ausbrochen und hat sich danach auf ein Eigenheim ausgebreitet. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Laut Polizei wurden keine weiteren Menschen bei dem Feuer verletzt. Wodurch der Brand ausgelöst worden ist, is derzeit noch unklar. Der Kriminaldauerdienst ermittelt.

