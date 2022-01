Stand: 19.01.2022 16:54 Uhr Greifswald: Pastor und Schriftsteller Gerhard Dallmann gestorben

Der Greifswalder Pastor und Schriftsteller Gerhard Dallmann ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Er war von 1965 bis 1991 Pastor der Evangelischen Bugenhagengemeinde in Wieck bei Greifswald. Gekümmert hat sich Dallmann bis ins hohe Alter ums Plattdeutsche. Außerdem war er als Krankenhausseelsorger tätig. Ein Trauergottesdienst für Gerhard Dallmann ist am 28. Januar im Dom in Greifswald geplant. | 19.01.2022 16:54

