Stand: 10.02.2022 10:39 Uhr Greifswald: Oberverwaltungsgericht verzeichnet weniger Corona-Klagen

Am Oberverwaltungsgericht Greifswald ist die Zahl der Klagen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Laufe des vergangenen Jahres gesunken. 145 statt 138 Klagen wurden im Jahr 2021 eingereicht, so Gerichtssprecherin Dorothea ter Veen. Vor allem Einzelpersonen hätten mit Anträgen gegen Maßnahmen der Corona-Landesverordnung geklagt. Zunächst wurden die Klagen in Eilverfahren entschieden. Bisher sei noch nicht sicher, ob es noch zu Hauptverfahren kommen werde. Der Grund für die Klagen sei unter Umständen inzwischen auch hinfällig. | 10.02.2022 10:39

