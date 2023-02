Greifswald: OVG verhandelt über Windkraft-Genehmigungen Stand: 07.02.2023 06:18 Uhr Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald befasst sich heute mit teils jahrelangen Genehmigungsverfahren für Windparks in Nordwestmecklenburg. Verhandelt werden soll über drei sogenannte Untätigkeitsklagen zweier Planungsunternehmen.

Bei den entsprechenden Projekten sorgen Bedenken von Denkmalschützern für Probleme. In einem Fall liegen die Antragsunterlagen laut Unternehmen seit mehr als vier Jahren vollständig vor. Die Genehmigungsbehörde habe bis heute nicht abschließend entschieden. Ob es heute schon ein Urteil geben wird, ist laut einem Sprecher des Oberverwaltungsgerichts allerdings unklar.

Ausbau stockt trotz ehrgeiziger Ziele

Landes- und Bundesregierung haben zuletzt wiederholt die Bedeutung eines beschleunigten Ausbaus der Windkraft betont und verschiedene Gesetzesinitiativen auf den Weg gebracht. Vertreter der Windenergiebranche sprechen in MV von 900 bis 1.000 Anlagen, die teilweise seit Jahren in Genehmigungsverfahren steckten. Wieso der Ausbau in der Realität trotz ehrgeiziger Ziele ins Stocken gerät, verdeutlichen die dem Gericht vorliegenden Fälle.

Denkmalschutz als Hindernis

Vertreter der Windkraftbranche machen den Denkmalschutz und in diesem Zusammenhang ungeklärte Zuständigkeiten bei den Behörden als großes Hindernis aus. Laut Gericht liegen landesweit 13 Untätigkeitsklagen von sieben Unternehmen vor. Die Landesregierung will die Situation mit klar definierten Fristen und zusätzlichem Personal für Denkmalfachbehörden verbessern.

