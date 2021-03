Stand: 03.03.2021 20:03 Uhr Greifswald: OVG lehnt Antrag einer Nagelstudio-Inhaberin ab

Das Oberverwaltungsgericht Greifswald (OVG) hat einen weiteren Antrag gegen Corona-Beschränkungen abgelehnt. Eine Inhaberin eines Nagelstudios hatte sich an das OVG gewandt, um eine Öffnung ihres Studios zu erreichen. In der Corona-Landesverordnung ist eine Schließung von Nagelstudios festgelegt. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass das Interesse der Antragstellerin hinter dem Interesse des Gemeinwohls zurücksteht, der Schutz von Leben und Gesundheit aller also höher wiege. | 03.03.2021 20:02