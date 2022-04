Stand: 27.04.2022 16:34 Uhr Greifswald: "Nordischer Klang" mit Fokus auf Ålandinseln

Im Mai geht das Greifswalder Festival "Nordischer Klang" in die 31. Runde. Vom 6. bis 15. Mai gibt es Konzerte, Ausstellungen, Lesungen unter anderem über die Länder Norwegen, Finnland und Schweden, wie die Veranstalter am Mittwoch bekanntgaben. Insgesamt sind rund 40 Veranstaltungen geplant - der Großteil davon als Open-Air-Veranstaltungen. Ein besonderer Fokus des diesjährigen Nordischen Klangs liegt auf den Ålandinseln. Die Inselgruppe zwischen Schweden und Finnland feiert in diesem Jahr ihre 100- jährige Autonomie. Seit 1991 gehört der Nordische Klang zu den Höhepunkten des Greifswalder Veranstaltungskalenders. Der NDR unterstützt die Veranstaltungsreihe. | 27.04.2022 16:34 Uhr

