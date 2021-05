Stand: 31.05.2021 13:43 Uhr Greifswald: Neuer Studiengang Klinische Pflegewissenschaften

Ab dem kommenden Wintersemester bietet die Universität Greifswald den Studiengang Klinische Pflegewissenschaften an. Neben der Human- und Zahnmedizin ist dies die dritte Fachrichtung an der Universitätsmedizin. Zunächst werden 30 Studienplätze angeboten. Ziel sei es, in dem immer stärker wachsenden Bereich der Pflege akademisches Personal zu beschäftigen, das sowohl forschen als auch pflegen kann, so der Wissenschaftliche Vorstand. | 31.05.2021 13:43