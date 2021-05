Stand: 01.05.2021 15:03 Uhr Greifswald: NPD-Demonstration mit 230 Teilnehmern

In Greifswald sind am Sonnabendnachmittag rund 230 Anhänger der rechtsextremen Partei NPD durch die Innenstadt gezogen. Die Polizei hatte zuvor 80 Menschen von der Demonstration ausgeschlossen, weil sie aus anderen Bundesländern angereist waren. Laut Corona-Landesverordnung ist die Einreise nach MV zurzeit nur in Ausnahmefällen erlaubt. An einer Mahnwache gegen die NPD-Demo waren nach Polizeischätzungen 400 bis 500 Menschen gekommen. Entlang der Aufzugsstrecke der NPD kam es laut Polizei immer wieder zu Störaktionen. Die Polizei ließ einen Wasserwerfer auffahren. Sie war nach eigenen Angaben mit etwa 1.000 Kräften vor Ort. | 01.05.2021 15:03