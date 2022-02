Stand: 16.02.2022 09:39 Uhr Greifswald: Mutmaßliche Zigarettenautomaten-Aufbrecher gefasst

Nach einer Serie von Aufbrüchen bei Zigarettenautomaten im Osten Mecklenburg-Vorpommerns hat die Polizei in Greifswald zwei Verdächtige auf frischer Tat gestellt. Dabei handelt es sich um zwei 38 und 47 Jahre alte Männer, bei denen am frühen Mittwochmorgen auch entsprechende Beute gefunden wurde, wie ein Polizeisprecher sagte. Zeugen hätten beobachtet, wie sich die Verdächtigen nachts an Automaten im Greifswalder Stadtteil Schönwalde zu schaffen machten. | 16.02.2022 09:39