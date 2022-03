Stand: 10.03.2022 08:47 Uhr Greifswald: Mehrere Verletzte bei zwei aufeinanderfolgenden Unfällen

In Greifswald sind am Mittwoch bei zwei aufeinanderfolgenden Unfällen alle vier Fahrerinnen und Fahrer sowie ein vierjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Eine 34-Jährige hatte in der Schönwalder Landstraße verkehrsbedingt gehalten. Eine 46-Jährige bemerkte das zu spät und fuhr auf das stehende Auto auf. Während der Unfallaufnahme passierte das Ganze noch mal einem 50-Jährigen, der auf das Auto einer 23-Jährigen auffuhr. Alle Beteiligten wurde zur Beobachtung ins Uniklinikum gebracht. | 10.03.2022 08:45