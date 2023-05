Stand: 09.05.2023 06:35 Uhr Greifswald: Mehr Tempo-30-Bereiche gegen Verkehrslärm

Mit zusätzlichen Tempo-30-Abschnitten soll in Greifswald der Verkehrslärm reduziert werden. Es gehe um Bereiche auf stark befahrenen Hauptverkehrsstraßen, teilte die Stadt am Montag mit. Ganztägig werde in Zukunft etwa auf zusätzlichen Abschnitten der Stralsunder Straße, der Wolgaster Landstraße sowie der Bahnhofsstraße Tempo 30 gelten. Auf Abschnitten der Anklamer Straße, der Goethestraße sowie der Wolgaster Straße werde nachts die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde gesenkt. Die entsprechenden Schilder sollen in dieser Woche aufgestellt werden

