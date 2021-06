Stand: 26.06.2021 16:17 Uhr Greifswald: Mann zündet Magnesiumfackel in Wohnung - Brand

Nachdem er eine Magnesiumfackel in seiner Wohnung gezündet hat, ist ein 52-jähriger Mann in Greifswald mit Verdacht auf Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht worden. Die Fackel setzte am Vormittag die Couch in Brand, wie die Polizei mitteilte. Ein Nachbar habe Rauch aus der Wohnung quellen sehen und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte hätten den Brand schnell gelöscht, allerdings sei die Wohnung wegen des Rußes vorerst nicht bewohnbar. Gegen den Mieter wird jetzt wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. | 26.06.2021 16:17