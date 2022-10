Stand: 25.10.2022 11:24 Uhr Greifswald: Mann niedergestochen - Verdächtiger gefasst

Ein 26-Jähriger soll am Bahnhof in Greifswald einen Mann niedergestochen und schwer verletzt haben. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, wurde der Tatverdächtige kurz nach dem Vorfall am Montagabend in der Nähe gefasst. Passanten hatten den Vorfall beobachtet und die Polizei alarmiert. Der Verdächtige soll dem Opfer in den Hals gestochen haben, danach sei er geflüchtet. Das 34-jährige Opfer befinde sich nach Einschätzung der Ärzte in einem kritischen Zustand. Zu einem Motiv wurden zunächst keine Angaben gemacht.

