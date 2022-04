Stand: 25.04.2022 07:05 Uhr Greifswald: Mahnwache für Frieden in der Ukraine

Auf dem Marktplatz in Greifwald haben sich am Sonntagabend mehr als einhundert Menschen unter dem Motto "Freiheit und Frieden für die Ukraine" zu einer Mahnwache versammelt. Darunter auch dutzende Ukrainer, die Flaggen ihres Heimatlandes um die Schulter trugen. Nach einer Rede des Greifswalder Oberbürgermeisters stimmten mehrere Frauen die ukrainische Nationalhymne an. Nach Angaben der Polizei verlief die Aktion friedlich. | 25.04.2022 07:04