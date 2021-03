Stand: 29.03.2021 13:52 Uhr Greifswald: MV-Tag auf 10./11. Juli verschoben

Der Mecklenburg-Vorpommern-Tag ist wegen der anhaltenden Corona-Pandemie erneut verschoben worden. Das Fest ist nun am 10. und 11. Juli in Greifswald geplant, wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte. Ursprünglich war der MV-Tag im September des vergangenen Jahres vorgesehen. Er wurde dann auf das erste Juni-Wochenende verschoben. Zu dem großen Fest kommen stets mehrere zehntausend Besucher. Laut Staatskanzlei soll auf Bühnenprogramm an den Abenden verzichtet werden, alle Präsentationen sind im Freien geplant. | 29.03.2021 13:52