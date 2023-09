Stand: 05.09.2023 19:15 Uhr Greifswald: Landrat Sack verhängt Haushaltssperre

Wegen massiv gestiegener Ausgaben hat Landrat Michael Sack (CDU) für seinen Landkreis Vorpommern-Greifswald am Dienstag die Reißleine gezogen und eine sogenannte Haushaltssperre verhängt. Damit dürfen nur noch Auszahlungen geleistet werden, zu denen der Kreis rechtlich verpflichtet ist. "Die Haushaltssperre ist die letzte Chance, eine Erhöhung der Kreisumlage für dieses Jahr noch abzuwenden", erklärte Sack in einer am Dienstagabend verbreiteten Mitteilung. Noch sei der Haushalt steuerbar. Darum greife er auf dieses Instrument zurück. Als Gründe für die angespannte finanzielle Situation führte Sack unter anderem die gestiegenen Ausgaben infolge des Ukraine-Krieges, die Inflation und höhere Personalkosten nach dem jüngsten Tarifabschluss an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 05.09.2023 | 19:30 Uhr