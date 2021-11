Stand: 18.11.2021 16:28 Uhr Greifswald: Kulturfestival "Polenmarkt" beginnt

In Greifswald beginnt aam Donnerstagabend der Polenmarkt. Zum 24. Mal zeigt das Kulturfestival Kunst, Kultur und Musik aus dem Nachbarland. Mit knap 20 geplanten Veranstaltungen fällt das Festival in diesem Jahr deutlich kleiner aus, als in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Eröffnet wird der Greifswalder Polenmarkt mit einem Vortrag über den polnischen Science-Fiction-Autor Stanislaw Lem, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Neben Lesungen, Filmen und Ausstellungen gibt es Konzerte. Unter anderem ist Krzysztof Meisinger zu Gast im Greifswalder Theater - einer der charismatischsten Klassik-Gitarristen in Polen. Auch die Jazzgröße Piotr Wojtasik ist wieder mit seinem Quintett beim Polenmarkt dabei. Der Norddeutsche Rundfunk fördert das Konzert. Zum Abschluss des Festivals hält der polnische Verfassungsrechtler Adam Bodnar eine Deutsch-Polnische Rede. Der Bürgerrechtler ist als Kritiker der derzeitigen polischen Regierung bekannt. | 18.11.2021 16:23