Stand: 18.09.2021 09:49 Uhr Greifswald: Kostenfreier Busverkehr in der Hansestadt

In Greifswald können Fahrgäste heute kostenlos mit den Stadtbussen fahren. Nach Angaben der Stadtwerke will der Verkehrsbetrieb mit der Aktion neue Fahrgäste gewinnen. Zudem arbeitet er mit dem Theater Vorpommern zusammen. In dieser Spielzeit gilt das Theaterticket zwei Stunden vor und fünf Stunden nach der Vorstellungsbeginn auch als Busfahrkarte. | 18.09.2021 09:31