Stand: 03.04.2022 11:35 Uhr Greifswald: Konja Voll ist neuer Landeskirchenmusikdirektor

Die evangelische Kirche im Sprengel Mecklenburg und Pommern hat einen neuen Landeskirchenmusikdirektor: Konja Voll. Er wird heute mit einem Festgottesdienst im Greifswalder Dom in sein Amt eingeführt. Der 54-Jährige hat Kirchenmusik und Theologie in Marburg und Heidelberg studiert und zuletzt in Hessen gearbeitet. Konja Voll folgt als Landeskirchenmusikdirektor Frank Dittmer nach. | 03.04.2022 11:35

