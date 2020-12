Stand: 06.12.2020 09:09 Uhr Greifswald: Katapult-Verlag will Berufsschule kaufen

Der gemeinnützige Katapult-Verlag in Greifswald will in eine leerstehende Berufsschule ziehen. Die Stadt habe zugesagt, dem Verlag das zweistöckige Gebäude in der Siemensallee zu verkaufen, teilte das Unternehmen mit. Über den Kaufpreis wurde vorerst nichts bekannt. Die Gründer des Verlags hatten erst vor fünf Jahren angefangen, ihr Magazin für Kartografik und Sozialwissenschaft herauszugeben. | 06.12.2020 09:02