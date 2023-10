Stand: 06.10.2023 09:12 Uhr Greifswald: Jobmesse mit 40 Ausstellern gestartet

Auf der Jobmesse "Karriere Kompakt" in Greifswald präsentieren sich bis zum Nachmittag mehr als 40 Aussteller. Die Angebote richten sich an Schüler, Hochschulabsolventen, Jobsuchende und alle, die den beruflichen Umstieg wagen. In der Stadthalle sind unter anderem die Branchen Handel, Gastgewerbe, Gesundheits-, Finanz- und Sozialwesen sowie die öffentliche Verwaltung vertreten. Außerdem soll es einen kostenlosen Bewerbungsfoto-Service geben. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald gibt es nach Angaben der Arbeitsagentur Greifswald derzeit noch 2.700 offene Stellen.

