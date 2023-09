Stand: 27.09.2023 18:23 Uhr Greifswald: Jahreskongress thematisiert Stoffwechselkrankheiten

Am Mittwochnachmittag hat das Adipositas Netzwerk MV zum Jahreskongress nach Greifswald geladen, um über den Umgang mit Stoffwechselkrankheiten insbesondere von Kindern und Jugendlichen zu sprechen. Dem Netzwerk zufolge ist Mecklenburg-Vorpommern eines der Bundesländer mit dem höchsten Anteil an adipösen und übergewichtigen Menschen. Seit Corona habe die Zahl adipöser Kinder zugenommen, sagte Ralf Schiel von der Medigreif-Inselklinik Heringsdorf. In ländlichen Gebieten herrsche zudem ein relativ geringes Bewusstsein für die Gefahren des Übergewichts. Dabei sind laut dem Netzwerk gerade für Kinder die Folgen enorm - neben Folgeerkrankungen wie Diabetes und Bluthochdruck auch die psychische Belastung.

