Stand: 07.09.2020 14:45 Uhr - NDR 1 Radio MV

Greifswald: Interkulturelle Woche mit Kunst und Kultur

Filmabende, eine Radiosendung und eine Ausstellung - Die Hansestadt Greifswald beteiligt sich an der bundesweiten Interkulturellen Woche. In Zeiten von Corona haben die Veranstalter neue Wege gefunden - so wird es einige Programme online und digital geben. Mehr als 30 Gelegenheiten gibt es so bis Ende Oktober, ein besseres Miteinander zu schaffen und Vorurteile über Kulturräume hinaus abzubauen. | 07.09.2020 14:50