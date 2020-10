Greifswald: Infektionen auch in Tanz- und Musikschule Stand: 15.10.2020 06:42 Uhr Wegen Corona-Fällen sind in Greifswald zwei Kinder-Betreuungseinrichtungen geschlossen worden. Nun ist klar: auch eine Tanz- und eine Musikschule sind betroffen.

Kinder und Eltern wurden vom Gesundheitsamt informiert. In Greifswald waren ursprünglich drei Kinder der städtischen "Hanse-Kinder"-Einrichtungen positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden. Das hatte der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Mittwochabend mitgeteilt. Konkret ging es um der Hort der Greifswalder Kollwitz-Schule "Abenteuerland" und die Kindertageseinrichtung "Kleine Entdecker".

Kinder müssen in Quarantäne

Alle Schüler der Käthe-Kollwitz-Schule, die Montag und Dienstag den zur Schule gehörenden Hort "Abenteuerland" besucht haben, mussten sich nach Angaben des Landkreises umgehend in Quarantäne begeben. So auch die betreuten Kinder der Kindertagesstätte "Kleine Entdecker". Am Donnerstag wurden alle Familien der Kita „Kleine Entdecker“ vor Ort von einem mobilen Abstrichteam getestet, für den Hort ist das Prozedere heute in der Turnhalle geplant.

Testergebnisse am Wochenende

Der große Raum ist nötig, weil insgesamt rund 300 Menschen getestet werden müssen. Nach Angaben des Landkreises Vorpommern Greifswald hatte sich bei Kontaktnachverfolgungen herausgestellt, dass weitere Einrichtungen in Greifswald betroffen sind, darunter eine Tanzschule und eine Musikschule. Für Fragen ist auch das Bürgertelefon des Landkreises Vorpommern-Greifswald ist ab sofort wieder an sieben Tagen in der Woche erreichbar. Mit den Testergebnissen wird am Sonnabend und Sonntag gerechnet.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 15.10.2020 | 06:30 Uhr