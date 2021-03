Stand: 17.03.2021 15:01 Uhr Greifswald: Impfzentrum wird ausgebaut

Das Greifswalder Impfzentrum wird ausgebaut. Daher werden in dieser Woche alle anstehenden Termine von mobilen Impfteams übernommen. Im Technologiezentrum Greifswald TZV entstehen derzeit neben den bestehenden zwei Impfstrecken drei weitere. Nach nur einer Woche Bauzeit soll das Impfzentrum am kommenden Montag wieder an den Start gehen. Das Gesundheitsministerium gibt dafür 300.000 Euro aus. Mit den erweiterten Kapazitäten wird es möglich sein - Impfstoff vorausgesetzt - 16.800 Personen im Monat gegen COVID-19 zu immunisieren. | 17.03.2021 15:01