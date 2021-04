Greifswald: Immunologe befürwortet Astrazeneca-Impfungen Stand: 01.04.2021 18:56 Uhr Die spektakuläre Entdeckung Greifswalder Mediziner stieß jüngst auf weltweites Interesse: Das Team um den Transfusionsmediziner Andreas Greinacher von der Unimedizin Greifswald fand die Ursache für die gefährlichen Hirnvenenthrombosen nach Impfungen mit dem Astrazeneca-Vakzin. Zu dessen weiterer Verwendung rät Greinacher trotzdem.

Ungeachtet der möglichen Komplikationen nach einer Impfung mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca spricht sich der Greifswalder Transfusionsmediziner Andreas Greinacher klar für eine weitere Verwendung des Vakzins des britisch-schwedischen Herstellers aus. "Covid ist viel, viel gefährlicher und viel, viel häufiger als die Impfung. Deswegen sollte sich jeder, der irgendwie die Möglichkeit hat, geimpft zu werden, sich impfen lassen", sagte Greinacher am Donnerstag dem NDR in Mecklenburg-Vorpommern.

Fälle von Hirnvenenthrombosen bei Frauen aufgetreten

Der Impfstoff war wegen des Auftretens von Thrombosefällen vor allem bei jüngeren Frauen in die Diskussion geraten. Nach einem Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern soll er nur noch für Personen ab 60 Jahren eingesetzt werden. Konkret geht es um rund 40 Fälle von Hirnvenenthrombosen, die im zeitlichen Zusammenhang mit den Impfungen aufgetreten waren, vorwiegend bei Frauen unter 55.

Weitere Informationen AstraZeneca: Greifswalder Forscher finden Thrombose-Ursache Die Hirnthrombosen nach AstraZeneca-Impfung gehen laut Unimedizin Greifswald auf einen körpereigenen Abwehrmechanismus zurück. mehr

Risiken einer Impfreaktion geringer als die einer schweren Covid-Erkrankung

"Natürlich ist das eine schwere Impfreaktion", so Greinacher im Gespräch mit dem NDR in Mecklenburg-Vorpommern. "Und natürlich müssen diejenigen, die geimpft werden, darüber aufgeklärt werden, dass eine solche Reaktion auftreten kann." Doch In Deutschland sei der Astrazeneca-Impfstoff bislang mehr als 1,4 Millionen Menschen verabreicht worden. Dabei seien rund 40 solcher Impfreaktionen beobachtet worden. "Wir haben gleichzeitig allein aus Greifswald 45 Covid-Patienten am Klinikum. Und das stellt, glaube ich, die Relation deutlich dar." Das Risiko der möglichen Impfreaktion stehe in keinem Verhältnis zu dem Risiko einer schweren Covid-Erkrankung, ist Greinacher überzeugt.

Thrombose-Fälle: Antikörper aktiviert Blutplättchen

Als Ursache dieser Impfkomplikation gilt ein Antikörper, der die Blutplättchen aktiviert, Thrombosen zu bilden. Warum dieser gefährliche Antikörper bei einigen Menschen überhaupt entsteht, versuchen Greinacher und ein Team gerade herauszufinden. Es könne durchaus sein, dass bei den Betroffenen besonders seltene Konstellationen zusammenkommen, mutmaßt Greinacher, denn andernfalls müssten die Komplikationen viel häufiger beobachtet werden. Der Zusammenhang zwischen den von den Forschern entdeckten Antikörpern und den Komplikationen sei eindeutig. "Ob aber der Impfstoff direkt diese Antikörper auslöst, oder etwas in Menschen triggert und anstößt, die einige Besonderheiten in ihrem Körper haben, die wir noch nicht kennen, und daraus dann die Antikörper entstehen - das ist im Moment die große Frage. Wir hoffen, dass wir diese in den nächsten Tagen klären können."

Weitere Informationen Glawe beantwortete Fragen rund ums Testen und Impfen Eine häufige Frage war, welcher Test erforderlich ist, um zum Friseur zu gehen oder im Einzelhandel einzukaufen. mehr

Suche nach der Nadel im Heuhaufen

Welche Co-Faktoren dies sein könnten, wisse er nicht, so Greinacher. Dass es die Anti-Baby-Pille sein könnte, schließt er jedoch aus. "Es kann nichts Häufiges sein." Und viele der geimpften jungen Frauen würden die Pille nehmen. Greinacher hält es auch für möglich, dass es eine seltene genetische Variante oder ein Medikament sein könne, "Vielleicht liegt so etwas zugrunde. Vielleicht hat einer der Betroffenen irgendein anderes Medikament eingenommen, was plötzlich eine ungewollte Reaktion verstärkt." Aber all das seien noch Spekulationen. "Wir sind jetzt dabei und versuchen das zu identifizieren, um genau den Mechanismus aufzuklären. Aber das ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen."

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Merkel ruft zu Ostern im kleinen Kreis auf Wenig Familie, keine Reisen: Sie wisse, dass darin eine "große Enttäuschung" liegt. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 01.04.2021 | 19:30 Uhr