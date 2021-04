Greifswald: Hunderte Meter lange Schlange bei Spontan-Impfaktion Stand: 16.04.2021 08:13 Uhr In Greifswald ist eine spontane Impfaktion bereits am Freitagmittag wegen des großen Andrangs beendet worden.

Nach Angaben eines Sprechers des Kreises Vorpommern-Geifswald warteten etwa 600 Menschen in einer bis zu 700 Meter langen Schlange vor dem Impfzentrum. Die Kapazitätsgrenze sei bereits am Mittag erreicht worden, sodass die Helfer seitdem Neuankommende wieder nach Hause schicken müssen. Es würden am Freitag keine Impfwilligen mehr aufgenommen, sagte ein Sprecher NDR 1 Radio MV.

Kaum Buchungen über zentrale Vergabe

Der Kreis hatte sein Impfzentrum spontan für über 70-Jährige sowie für Menschen mit der Priorisierung 1 und 2 ohne Termin geöffnet.Zum Einsatz kam der Impfstoff von Biontec/Pfizer. Der Kreis hatte sich zu der Aktion entschlossen, da im Impfzentrum nur 300 Terminbuchungen über die zentrale Vergabe eingegangen waren. Es hatte die Befürchtung gegeben, wegen der zu geringeren Auslastung am Abend Impfstoff entsorgen zu müssen.

