Stand: 13.11.2020 10:55 Uhr Greifswald: Historische Schiffe ziehen um ins Winterquartier

Am Greifswalder Museumshafen werden heute die letzten der historischen Schiffe in ihr Winterquartier verlegt. Insgesamt werden 13 der 24 Schiffe mit einem Kran an die Nordseite des Hafens gehoben oder in der Werft untergestellt. Einige bleiben über die Wintermonate im Wasser, heißt es von der Hafenleitung. Wegen der Bauarbeiten direkt am Ryck war die Verlegung in diesem Jahr besonders schwierig. | 13.11.2020 11:00