Stand: 19.12.2022 15:53 Uhr Greifswald: Heizgerät löste tödlichen Hausbrand aus

Nach dem Brand eines Wohnhauses am Sonntag in Greifswald gibt es erste Erkenntnisse vom eingesetzten Brandursachenermittler. Ihm zufolge ist das Feuer mit hoher Wahrscheinlichkeit durch einen technischen Defekt an einem zusätzlichen Heizkörper entstanden. Dabei ist ein Mann ums Leben gekommen. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Schaden wird auf 250.000 Euro geschätzt.

