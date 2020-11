Stand: 10.11.2020 06:57 Uhr Greifswald: Hanseyachts mit Rekordumsätzen in der Krise

Der Bootsbau in Greifswald ist ein Krisengewinner. Die Firma Hanseyachts hat nach eigenen Angaben in den vergangenen vier Monaten knapp 400 Schiffe abgesetzt. Das sind doppelt so viele wie im Vorjahres-Zeitraum. Besonders beliebt sind Boote für den Familienurlaub. Derzeit läuft die Produktion in allen vier Werken in Deutschland, Polen und Frankreich. Es könnte zu Verzögerungen bei der Auslieferung kommen, da am Hauptstandort von Hanseyachts in Greifswald die ersten Corona-Fälle aufgetreten sind. Eine komplette Abteilung musste geschlossen werden und weitere Mitarbeiter sind in Quarantäne. | 10.11.2020 06:57