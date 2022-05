Stand: 12.05.2022 06:30 Uhr Greifswald: Gesundheits- und Pflegeschule begeht "Tag der Pflege"

In der Gesundheits- und Pflegeschule in Greifswald wird heute der "Internationale Tag der Pflege" mit einer Veranstaltung begangen. Das Hauptthema lautet "Interkulturelle Pflegebeziehungen". Denn aufgrund des akuten Pflegekräftemangels in Mecklenburg-Vorpommern wurden in den vergangenen Jahren verstärkt Fachkräfte in Brasilien, Mexiko oder auf den Philippinen angeworben und für den Arbeitsmarkt fit gemacht. Dabei hat sich allerdings gezeigt, dass einige dieser gut ausgebildeten Fachleute schon bald nach bestandener Anerkennung dem Land wieder den Rücken kehren. Nun soll nach Lösungen gesucht werden, wie man sie halten und besser auf den Stationen und im Alltag integrieren kann. | 12.05.2022 06:30