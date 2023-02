Stand: 24.02.2023 17:32 Uhr Greifswald: Geflüchtete sollen im Ostseeviertel unterkommen

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat einen Standort für die geplante Geflüchtetenunterkunft in Greifswald gefunden. Laut einem Kreissprecher soll die Containerunterkunft für 500 Geflüchtete am Rand des Ostseeviertels im Osten der Stadt entstehen. Die Fläche liegt neben einer Sporthalle und einer Schule. Am kommenden Montag will der Kreistag über die Beschaffung der Container entscheiden. Außerdem wurde eine Sitzung der Ortsteilvertretung Ostseeviertel angesetzt, zu der auch eine Vertreterin des Landkreises erwartet wird.

