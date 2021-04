Stand: 29.04.2021 18:10 Uhr Greifswald: Gedenktafel zur kampflosen Übergabe 1945 eingeweiht

In Greifswald ist am Nachmittag eine Gedenktafel für den sowjetischen Generalmajor Jefim Ljaschenko eingeweiht worden. Die Tafel erinnert an die kampflose Übergabe der Hansestadt vor 76 Jahren an die Rote Armee. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), der russische Botschafter in Berlin, Sergej Netschajew und Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) erinnerten gemeinsam mit dem Enkel des Generalmajors an die die kampflose Übergabe im Greifswalder Rathaus. Am 30. April 1945 übergab Kommandant Rudolf Petershagen die Stadt dem sowjetischen Generalmajor Ljaschenko. Mit der Übergabe blieb Greifswald das Schicksal anderer pommerscher Städte erspart. Die Stadt wurde nicht zerstört, kein Mensch starb bei Kampfhandlungen. | 29.04.2021 18:10