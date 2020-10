Stand: 04.10.2020 11:06 Uhr Greifswald: Galerie zeigt Fotos von Thomas Höpker

In Greifswald zeigt die Galerie STP seit Sonnabend Fotografien von Thomas Höpker. Er hatte in den 1970er Jahren als einer der ersten Fotografen der Bundesrepublik die Erlaubnis, in der DDR zu fotografieren. Für die Zeitschrift Stern war er auch für Reportagen im heutigen Mecklenburg-Vorpommern. Seine Bilder zeigen Alltags- und Straßenszenen in Schwerin oder Greifswald, aber auch Landschaften auf Rügen und kuriose Fotos von leeren Schaufenstern. Höpker gehört zu den bedeutendsten Gegenwartsfotografen. | 04.10.2020 11:06