Stand: 24.09.2022 06:57 Uhr Greifswald: Fußgänger von Auto erfasst - Fahrer flüchtet

Ein Fußgänger ist an einer Kreuzung in Greifswald von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei der 34-Jährige am späten Freitagabend ins Krankenhaus gebracht worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe er die Kreuzung überquert und sei dabei von dem Auto eines 20-Jährigen erfasst worden, der nach links abbiegen wollte. Der Autofahrer flüchtete nach dem Unfall und wurde durch eine Fahndung ausfindig gemacht. Die Polizei ermittelt.

